Названо время возможного дебюта российского бойца Копылова в UFC
Российский боец Роман Копылов может впервые сразиться в Абсолютном бойцовской чемпионате (UFC) в августе, сообщает ТАСС.
Копылов травмировал плечо при подготовке к турниру UFC в Санкт-Петербурге и отказался от поединка.
Представитель спортсмена Александр Скаредин отметил, что на восстановление у россиянина уйдет около трех месяцев.
«Врач сказал, что хирургическое вмешательство не понадобится, хватит терапии. За три месяца плечо должно прийти в норму. Планируем провести один бой уже в этом году. Дали знать матчмейкерам UFC, что Роман сможет бороться в конце августа или в начале сентября», — заявил Скаредин.
Также агент добавил, что Копылова уже дважды тестировало Американское антидопинговое агентство (USADA).
Ранее стал известен соперник Мовсара Евлоева на турнире UFC в Санкт-Петербурге.