Названо время возможного дебюта российского бойца Копылова в UFC

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Российский боец Роман Копылов может впервые сразиться в Абсолютном бойцовской чемпионате (UFC) в августе, сообщает ТАСС.

Копылов травмировал плечо при подготовке к турниру UFC в Санкт-Петербурге и отказался от поединка.

Представитель спортсмена Александр Скаредин отметил, что на восстановление у россиянина уйдет около трех месяцев.

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«Врач сказал, что хирургическое вмешательство не понадобится, хватит терапии. За три месяца плечо должно прийти в норму. Планируем провести один бой уже в этом году. Дали знать матчмейкерам UFC, что Роман сможет бороться в конце августа или в начале сентября», — заявил Скаредин.

Также агент добавил, что Копылова уже дважды тестировало Американское антидопинговое агентство (USADA).

Ранее стал известен соперник Мовсара Евлоева на турнире UFC в Санкт-Петербурге.