«Барселона» ищет замену одному из вратарей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/241/12006241/upload-RIAN_5654538.HR-pic905-895x505-14864.jpg">

Каталонская «Барселона» в летнее трансферное окно планирует расстаться с голландским голкипером Яспером Силлессеном, сообщает «Советский спорт».

По информации Mundo Deportivo, сине-гранатовые могут продать игрока за €30 млн, что составляет половину от суммы отступных по его соглашению.

Реклама

Пока что у Сисселлена нет конкретных предложений, но в клубе уверены, что он решит уйти, если будет вариант с большим клубом.

Для замены голландца «Барселона» подобрала три варианта: Андре Онану («Аякс»), Коэн Кастельс («Вольфсбург») и Пау Лопес («Бетис»).

29-летний Силлессен выступает за «Барселону» с лета 2016 года. Он перешел из «Аякса» за €13 млн. В сезоне 2018 / 2019 голкипер сыграл за каталонский клуб семь матчей во всех турнирах и пропустил семь голов.

Ранее картина художника с Лионелем Месси воплотилась спустя шесть лет.