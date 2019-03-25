Джано Ананидзе получил травму и не сыграет против Ирландии
Хавбек самарских «Крыльев Советов» и сборной Грузии Джано Ананидзе не примет участие в игре национальной команды против сборной Ирландии в рамках отборочного турнира Евро-2020, сообщает «Советский спорт».
Информация об отсутствии игрока в составе на матч опубликована на официальном сайте Грузинской федерации футбола (ГФФ).
Характер повреждения полузащитника и сроки его восстановления пока не названы. Также грузинской сборной не поможет защитник «Уфы» Джемал Табидзе, который заработал сотрясение мозга в отборочной игре против команды Швейцарии (0:2) 23 марта.
Но в общую группу команды вернулся полузащитник Георгий Меребашвили.
Матч сборных Ирландии и Грузии состоится в Дублине 26 марта, игроки выйдут на поле в 22.45 по московскому времени.
Ранее Джано спас жизнь игроку сборной Швейцарии во время матча Евро-2020.