Сломавшая позвоночник Комиссарова подаст апелляцию по иску к клинике

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Адвокаты российской фристайлистки Марии Комиссаровой 25 марта намерены подать апелляцию на решение суда, сообщает РИА «Новости».

18 февраля судья частично удовлетворил иск спортсменки, получившей перелом позвоночника со смещением, обязав клинику, где она проходила реабилитацию и не получила обещанного результата, выплатить 60 тыс. рублей.

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«Сегодня подаем апелляцию по делу Марии Комиссаровой», — заявила представитель Комиссаровой Нина Данилина.

После того, как девушка получила травму на Олимпийских играх в 2014 году, ее дважды прооперировали. Потом фристайлистка легла на реабилитацию в испанскую клинику. Занятия не привели к обещанному восстановлению, в связи с чем 30 октября спортсменка подала в суд. В своем иске она требует взыскать с ответчика убытки в размере 51 млн рублей и моральный вред, который она оценила в 5 млн рублей.

Ранее фристайлист Набиулин одержал победу в ски-кроссе на Универсиаде.