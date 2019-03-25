Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА «Новости».
Футболисты находятся под стражей в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года за потасовки с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, а также чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
«Главным следственным управлением ГУМВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направили в суд.
Ранее вышедший из тюрьмы Дацик высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым.