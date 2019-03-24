Лыжник Клебо ничего не имеет против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/95/12233095/large__3_-pic905-895x505-70079.jpg">

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что никогда не был негативно настроен к России, передает «Советский спорт».

Спортсмен заявил, что у него нет негатива к российским лыжникам, которых часто критикуют из-за допинговых историй. При этом недавно Клебо порадовался тому, как канадский лыжник Алекс Харви обошел Александра Большунова в гонке преследования в финале Кубка мира.

Реклама

«Я никогда ничего не имею против России. Мое противостояние с Большуновым — это весело и увлекательно, здорово, что оно существует. Сегодня на кону было много очков.

Канадские ребята очень дружелюбны. Врагов у меня вообще нет, это действительно круто. Думаю, мы все очень рады за Харви», — приводит слова Клебо fasterskier.

Сам норвежец выиграл гонку преследования и общий зачет Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира.