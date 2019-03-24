Передача Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Филадельфию»
«Вашингтон Кэпиталз» одолел «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Том Уилсон, Трэвис Бойд, Якуб Врана. У проигравших шайбу забросил Якуб Ворачек.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 20 минут 49 секунд и сделал результативную передачу. и заработал показатель полезности «+1».
Теперь в активе «столичных» 96 очков в 76 матчах. Клуб вышел на третье место на Востоке НХЛ, опустив на одну строчку «Торонто Мэйпл Лифс».
Ранее Овечкин удивил фанатов «секретной диетой».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Филадельфия Флайерз» (Пенсильвания) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
1:0 – Уилсон (Дженсен, Овечкин) – 03:52 (5x5)
2:0 – Бойд (Нисканен) – 30:47 (5x5)
2:1 – Ворачек – 37:10 (5x4)
3:1 – Врана (Коннолли) – 48:07 (5x5)