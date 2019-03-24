Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу

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Правоохранительные органы задержали тренера по боевым искусствам в подмосковном Одинцове, сообщает НТВ.

Полицией был арестован 40-летний мужчина, развративший ученицу школы.

Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.

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На данный момент следствие проверяет специалиста на причастность к другим преступлениям, связанным с несовершеннолетними.

Ранее бывший игрок сборной Англии Адам Джонсон, осужденный за сексуальную связь с несовершеннолетней, вышел из тюрьмы.