Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Правоохранительные органы задержали тренера по боевым искусствам в подмосковном Одинцове, сообщает НТВ.
Полицией был арестован 40-летний мужчина, развративший ученицу школы.
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
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На данный момент следствие проверяет специалиста на причастность к другим преступлениям, связанным с несовершеннолетними.
Ранее бывший игрок сборной Англии Адам Джонсон, осужденный за сексуальную связь с несовершеннолетней, вышел из тюрьмы.