Тутберидзе откровенно рассказала о своей реакции на уход Медведевой

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Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала откровенное письмо, в котором поделилась эмоциями в связи с уходом ее подопечных к другим специалистам, передает «Советский спорт».

Наставница олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой рассказала, как чувствовала себя в тот момент, когда ее ученицы начали покидать группу.

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«Олимпийские игры. Медали. Люди поздравляют и надеются увидеть ответную радость, а ее как будто нет. В какой-то момент случился странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала на все 200% из 100 возможных в спорте. Обвинения… От которых больнее уже и не становится», — рассказала Тутберидзе в инстаграме.

В период с мая по июль 2018 года самый тренер потеряла четыре ученицы. Вслед за серебряным призером Игр-2018 Евгенией Медведевой к другим наставникам ушли Полина Цурская, Анастасия Тараканова и Дарья Паненкова.

Ранее тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе.