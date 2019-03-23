Эксперт высказалась об инциденте с лыжницей Белоруковой
Двукратная чемпионка мира в лыжных гонках Ольга Завьялова прокомментировала поведение россиянки Юлии Белоруковой в четвертьфинале спринта на финальном этапе Кубка мира в Канаде, передает «Чемпионат.com».
Спортсменка на трассе после борьбы нанесла шведке Фриде Карлссон умышленный удар палкой.
Завьялова считает, что причин для дисквалификации не было.
«Просмотрела момент на видео. Юля могла обойти справа и не лезть под палки. Ситуация неоднозначная: вроде и ударила, но по палке и дисквалифицировать особо не за что. Она же ничего не сломала шведке. У той хождение с размахом является особенности техники. Вряд ли она специально эти палки раскидывала», — заявила эксперт.
В последнем забеге Белорукова пришла к финишу последней. Позже организаторы турнира дисквалифицировали ее за неспортивное поведение.
Ранее сборная России решила опротестовать наказание лыжницы Белоруковой на этапе КМ.