Хавбек сборной Украины рассказал о настроении Роналду после матча

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Полузащитник украинской сборной Тарас Степаненко поделился впечатлениями от ничьей с Португалией (0:0) в матче квалификационного турнира Евро-2020, передает Tribuna.

По словам игрока, нападающий португальцев Криштиану Роналду остался недоволен результатом встречи.

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«Португалия — команда высокого уровня. Саня Зинченко поговорил с Бернарду Силвой, тот сказал, что Роналду покинул поле очень злым», — рассказал Степаненко.

Он отметили, что персональных наставлений по поводу звезды из команды соперников никто не получал.

«Особых установок против Роналду не давали. Были командные установки, как играть с Португалией. Персонально с ним никто не играл. Просто все знали, на что португалец способен. Но не может один человек постоянно вытаскивать команду», — заключил украинец.

Ранее португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020.