Логинов занял второе место в спринтерском зачете Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в спринтерском зачете Кубка мира, сообщает РИА «Новости».
На заключительном этапе в Норвегии россиянин занял девятое место. По итогам сезона он набрал 350 очков.
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Победу в зачете одержал норвежец Йоханнес Бё (514), третье место занял француз Симон Дестье (338 очков).
Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.