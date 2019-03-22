Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы

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Бывший игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы, сообщает РИА «Новости».

По информации The Sun, в 2016 году футболист был осужден за сексуальную связь с несовершеннолетней. В 2016 году он признал, что соблазнил 15-летнюю девочку через интернет и целовал ее, однако он отрицал факт интимной связи с пострадавшей.

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После этого заявления клуб «Сандерленд» разорвал контракт со спортсменом. Джонсон был приговорен к шести годам тюрьмы. 22 марта футболист вышел на свободу, отбыв половину срока.

Ранее бывший полузащитник сборной Колумбии по футболу Джон Виафара задержан из-за подозрения в наркоторговле.