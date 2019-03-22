Три игрока «Локомотива» продолжат карьеру в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/465/10265465/RIAN_02799690.HR.ru-pic905-895x505-5509.jpg">

Три игрока ярославского «Локомотива» покинут Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в следующем сезоне, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмены будут выступать за команды из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Северной Америке.

Нападающие Егор Коршков и Павел Красковский подпишут соглашения с задрафтовавшими их клубами — «Торонто Мейпл Лифс» и «Виннипег Джетс» соответственно. Защитник «железнодорожников» Александр Елесин задрафтован не был, поэтому на данный момент выбирает из нескольких вариантов.

Реклама

НХЛ также сделала предложение нескольким другим молодым хоккеистам, но руководство «Локомотива» надеется оставить их в стане ярославской команды.

Ранее КХЛ оштрафовала любимый клуб Ольги Бузовой омский «Авангард».