СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции
Питерский СКА в домашнем матче оказался сильнее ярославского «Локомотива» в рамках плей-офф Континентальной хоккейнойлиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
В составе хозяев отличились: Никита Гусев, оформивший дубль, Артем Зуб, Алексей Бывальцев, Динар Хафизуллин.
У «Динамо» отметились: Денис Алексеев, Степан Санников, Даниил Апальков, Рушан Рафиков.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Западная конференция. 2-й раунд
СКА (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:4 (0:1, 4:1, 0:2, 1:0)
0:1 – Алексеев (Козун, Беляев) – 04:15
1:1 – Гусев (Бывальцев, Плотников) – 20:38
2:1 – Гусев (Токранов, Прохоркин) – 24:12 (5x3)
3:1 – Зуб (Рукавишников, Прохоркин) – 30:07
3:2 – Санников (Апальков, Денисенко) – 30:59
4:2 – Бывальцев (Плотников, Гусев) – 37:52 (4x3)
4:3 – Апальков (Денисенко, Санников) – 45:18
4:4 – Рафиков (Коршков, Кудрявцев) – 52:49
5:4 – Хафизуллин (Плотников, Гусев) – 66:45 (5x4)