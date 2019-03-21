Фуркад помирился с Логиновым

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Наставник российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович рассказал об отношениях подопечного с французом Мартеном Фуркадом, передает «Спорт день за днем».

По словам тренера, он не ставил Логинову задачи обойти Фуркада на гонках чемпионата мира.

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«С Фуркадом у них наладились отношения. Они теперь здороваются и спокойно общаются», — сказал он.

Касперович отметил, что хоть француз и неудачно выступил в текущем сезоне, он продолжает оставаться сильным соперником.

«Фуркад — это трудяга. Он должен сам обдумать, что сделал не так и почему показал такие результаты», — заявил специалист.

Ранее Фуркад не был включен в состав сборной Франции на этап Кубка мира.