Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020

<img src="//img.gazeta.ru/files3/17/12080017/RIAN_3011970.HR-pic905-895x505-2459.jpg">

Сборная Казахстана разбила шотландскую команду в отборочной встречи группового этапа на чемпионат Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».

В начале игры Юрий Перцух оформил первый в отборе на турнир гол.

Спустя четыре минуты Ян Вороговский увеличил преимущество хозяев.

Реклама

В третий раз мяч в ворота соперников забил полузащитник «Ростова» Бактийор Зайнутдинов.

Выигрыш позволил Казахстану возглавить группу I, заработав 3 очка. В следующей игре им будет противостоять сборная России. Встреча пройдет 24 марта.

ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. 1-й тур

Казахстан — Шотландия — 3:0

Голы: 1:0 – Перцух – 6, 2:0 – Вороговский – 10, 3:0 – Зайнутдинов – 51