Сборная Казахстана разгромила шотландцев на старте отбора Евро-2020
Сборная Казахстана разбила шотландскую команду в отборочной встречи группового этапа на чемпионат Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».
В начале игры Юрий Перцух оформил первый в отборе на турнир гол.
Спустя четыре минуты Ян Вороговский увеличил преимущество хозяев.
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В третий раз мяч в ворота соперников забил полузащитник «Ростова» Бактийор Зайнутдинов.
Выигрыш позволил Казахстану возглавить группу I, заработав 3 очка. В следующей игре им будет противостоять сборная России. Встреча пройдет 24 марта.
ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. 1-й тур
Казахстан — Шотландия — 3:0
Голы: 1:0 – Перцух – 6, 2:0 – Вороговский – 10, 3:0 – Зайнутдинов – 51