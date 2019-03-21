Бестемьянова высказалась о выступлениях пар на ЧМ по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала итоги выступления российских пар на чемпионате мира в Японии, передает ТАСС.
Она уверена, что все три российские пары превзошли себя.
«Для себя все три пары откатали абсолютно фантастически», — заявила специалист.
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По ее словам, пара Натальи Забияко и Александра Энберта показали лучший результат в жизни.
«Энберт и Забияко показали свой лучший прокат в жизни. Катались слаженно, на скорости. Они заметно прибавили в этом сезоне в целом», — сказала спортсменка.
Ранее Энберт подвел итоги выступления на чемпионате мира по фигурному катанию.