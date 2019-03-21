Сборная России выйдет против Бельгии в красной форме
Сборная России выбрала игровой комплект формы на стартовую игру отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии, сообщает «Советский спорт».
Подопечные главного тренера Станислава Черчесова выйдут на поле стадиона «Король Бодуэн» в красной форме, вратарь национальной команды сыграет в синей экипировке.
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Матч России с Бельгией состоится 21 марта в 22.45 по московскому времени.
Ранее Дик Адвокат заявил, что не верит в победу сборной России над командой Бельгии.
В матче @UEFAEURO против @BelRedDevils сыграем в красной форме! pic.twitter.com/xRc78aHLx6— Сборная России (@TeamRussia) 21 марта 2019 г.