Роналду отделался штрафом за оскорбление «Атлетико»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение по дело нападающего туринского «Ювентса» Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт организации.
Дисциплинарный комитет не стал дисквалифицировать футболиста за неприличный жест в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).
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34-летний форвард повторил действия наставника испанцев Диего Симеоне, во время первой игры схватившегося руками за область паха и повернувшегося к трибунам.
Роналду должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Также был наказан и Симеоне по итогам первой встречи.
В нынешнем сезоне Роналду сыграл семь матчей за «Ювентус» в Лиге чемпионов, оформил четыре гола и отдал две результативные передачи.