Роналду отделался штрафом за оскорбление «Атлетико»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес решение по дело нападающего туринского «Ювентса» Криштиану Роналду, сообщает официальный сайт организации.

Дисциплинарный комитет не стал дисквалифицировать футболиста за неприличный жест в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).

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34-летний форвард повторил действия наставника испанцев Диего Симеоне, во время первой игры схватившегося руками за область паха и повернувшегося к трибунам.

Роналду должен будет заплатить штраф в размере 20 тысяч евро. Также был наказан и Симеоне по итогам первой встречи.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл семь матчей за «Ювентус» в Лиге чемпионов, оформил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Ранее в «Ювентусе» заступились за Роналду.