ФИФА пожизненно дисквалифицировала арбитра

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Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала тоголезского арбитра Коку Фагла за помощь в организации международных договорных матчей, сообщает на официальном сайте организации.

После проведенного расследования было доказано, что судья принимал участие в обеспечении нужного результата в ряде матчей с участием африканских и азиатских сборных. Также его оштрафовали на 3000 швейцарских франков.

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Разбирательство началось после выхода книги «Король договорняков» сингапурца Уилсона Раджа Перумала, в которой он признался в организации договорных матчей, а также назвал своих подельников.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Рио в паре Марк Лопес стал подозреваемым в сдаче двух матчах на турнирах серии «Челленджер» в 2008 году.