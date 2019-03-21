Фигуристку из США обвинили в умышленном нанесении травмы кореянке на ЧМ

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Представители сборной Южной Кореи по фигурному катанию пожали жалобу на американку Мэрайю Белл, сообщает «Советский спорт».

По информации Straits Times, спортсменку подозревают у умышленном нанесении травмы южнокореянке Лим Ён Су на чемпионате мира в японской Сайтаме. По мнению представителей сборной, во время тренировки Белл умышленно столкнулась с соперницей и порезала ей ногу коньком. Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование инцидента.

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Обе фигуристки занимаются в Лос-Анджелесе у тренера Рафаэля Арутюняна. Отмечается, что американка в течение всего сезона издевалась на кореянкой.

После короткой программы Лим Ён Су занимает пятое место, Белл — шестое. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главных событий соревнований у женщин.