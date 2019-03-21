Хасиков вступил в должность врио главы Калмыкии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/41/12254041/RIAN_3283579.HR-pic905-895x505-50875.jpg">

Бывший чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков вступил в должность временно исполняющего обязанности главы Республики Калмыкия, передает РИА «Новости».

Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов официально представил Хасикова правительству региона.

Реклама

«Убежден, что ваш опыт работы в представительных органах власти и общественных организациях в полной мере будет востребован в практической деятельности в интересах Калмыкии», — сказал Устинов.

Врио республики заявил, что назначение является для него большой честью и огромной ответственностью.

«Есть выражение: один в поле не воин. Я надеюсь на слаженную работу,... чтобы республика процветала... Готов полностью отдаваться работе», — заявил Хасиков.

Бывший спортсмен был назначен на должность после ухода в отставку Алексея Орлова.