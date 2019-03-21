ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019

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В Центре питания Универсиады-2019 в Красноярске проходят обыски, передает ТАСС.

Как заявил агентству источник, обыск проводит Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и ФСБ.

В ФСБ пока отказываются комментировать появившуюся информацию.

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В Федеральную антимонопольную службу по Красноярскому краю пришла просьба от ФСБ проверить Центре питания Универсиады-2019 на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Как отметил руководитель красноярского УФАС Валерий Захаров, на проверку может потребоваться до девяти месяцев.

Ранее заместитель руководителя красноярского УФАС Олег Харченко, рассказал, что каждая третья закупка к Универсиаде в Красноярске проходила с нарушениями.