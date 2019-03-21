Вратарь «Тампы» Василевский вошел в тройку звезд дня в НХЛ

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает РИА «Новости».

В матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз» (5:4 ОТ) россиянин отразил 54 из 59 бросков и установил клубный рекорд по количеству сейвов.

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Первой звездой признан голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Он отразил все 29 бросков в матче против «Анахайм Дакс» (3:0) и оформил шат-аут.

Третьим стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший два (1+1) очка во встрече с «Баффало Сэйбрз» (4:2).