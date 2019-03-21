Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает «Советский спорт».
По итогам двух прокатов россияне получили 228,47 балла. Первое место c мировым рекордом заняли представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84). Третьими стали россияне Наталья Забияко и Александр Энберт (217,98).
Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали шестой результат (210,30).
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония)
Спортивные пары
1. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) — 234,84
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 228,47
3. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 217,98...
6. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 210,30