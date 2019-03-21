Фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов взяли серебро на чемпионате мира в японской Сайтаме в соревнованиях спортивных пар, сообщает «Советский спорт».

По итогам двух прокатов россияне получили 228,47 балла. Первое место c мировым рекордом заняли представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84). Третьими стали россияне Наталья Забияко и Александр Энберт (217,98).

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Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский показали шестой результат (210,30).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония)

Спортивные пары

1. Суй Вэньцзин / Хань Цун (Китай) — 234,84

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 228,47

3. Наталья Забияко / Александр Энберт (Россия) — 217,98...

6. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 210,30