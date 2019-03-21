В «Ювентусе» заступились за Роналду

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Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан заступился за своего одноклубника, португальского нападающего Криштиану Роналду, передает «Советский спорт».

Празднование одного из голов Роналду в отвнтном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов привело к скандалу. Форвард скопировал жест наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, который тот показал в первой встрече этого противостояния.

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«Я не хочу оценивать его жест, но после того, что сделал Симеоне, игрок вроде Роналду может праздновать как хочет, учитывая его игру. Все на стадионе знали, кому это адресовано. Я был рад хет-трику Криштиану, в первом матче ему было нелегко. Он проглотил несколько горьких пилюль и хотел ответить. И сделал это невероятным хет-триком», — цитирует Джана Bild.

По итогам именно Роналду, оформивший хет-трик, вывел команду в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду.