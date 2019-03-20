Хоккеист «Авангарда» госпитализирован после матча с «Барысом»

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Хоккеист омского «Авангарда» Сергей Шумаков был доставлен в больницу после после четвертого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против астанинского «Барыса», сообщает РИА «Новости».

Игрок «ястребов«получил травмы после нарушения правил со стороны защитника казахстанского клуба Даррена Дица. Шумаков покинул площадку в сопровождении врачей, а затем его отвезли в больницу.

Встреча между «Авангардом» и «Барысом», прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 3:1 в пользу омской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.