Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации издания, уругвайский форвард может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Эрнандес перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Халл Сити». Армейский клуб подписал с игроком трехлетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата России, в которых забил два мяча. Большую часть первенства он пропустил из-за травм.
Ранее сообщалось, что хавбек ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат английскому «Эвертону», счастлив играть за армейцев.