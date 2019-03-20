Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

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Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, уругвайский форвард может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Эрнандес перешел в ЦСКА летом 2018 года из «Халл Сити». Армейский клуб подписал с игроком трехлетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах чемпионата России, в которых забил два мяча. Большую часть первенства он пропустил из-за травм.

Ранее сообщалось, что хавбек ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат английскому «Эвертону», счастлив играть за армейцев.