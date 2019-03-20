Слуцкая уверена в победе Загитовой на чемпионате мира

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Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая считает, что Алина Загитова практически гарантировала себе победу на чемпионате мира после короткой программы.

«Очень здорово, что Алина смогла преодолеть все свои трудности. Она откатала действительно очень хорошо. Думаю, уже можно говорить, что одна золотая медаль теперь есть у нас в кармане. У Загитовой достаточно большой отрыв, который не позволит никому и близко к ней подобраться. Здорово, что ей поставили такой высокий балл», — цитирует Слуцкую Sport24.

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За свое выступление Загитова получила 82,08 балла. Идущая на втором месте японка Каори Сакамото набрала 76,86 балла.

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