СМИ: международная допинговая сеть действовала на ОИ-2018

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный расследованиями на тему допинга в России, заявил, что на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане действовала международная допинговая сеть, передает «Советский спорт».

В феврале 2019 года была раскрыта сеть немецкого доктора Марка Шмидта, распространявшего запрещенные препараты среди спортсменов. По словам Зеппельта, услугами врача пользовалось не менее 21 спортсмена.

Ранее чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу заявил, что провалил допинг-тест.