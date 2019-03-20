Форвард «Вашингтона» Коннолли отказался идти к Трампу в Белый дом

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли отказался от посещения Белого дома, сообщает Washington Post.

Президент США Дональд Трамп по традиции примет в своей резиденции действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«С уважением отказываюсь. Это все, что я могу сказать об этом. Это большая церемония, которая привлекает много внимания, но каждый имеет право на собственное мнение. Я полностью поддерживаю своего товарища по команде Смита-Пелли, и я уверен, что в скором времени он вернется к нам», — заявил Коннолли.

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До этого товарищ по команде и соотечественник канадца Деванте Смит-Пелли выразил нежелание приходить в резиденцию главы Америки. Следом он был выставлен на драфт отказов и переведен в фарм-клуб.

Российский хоккеист Александр Овечкин не отказался от посещения Белого дома.

Ранее Ковальчук лишился возможности выступить в плей-офф НХЛ.