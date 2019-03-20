Овечкин рад приглашению Трампа в Белый дом
Президент США Дональд Трамп по традиции примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.
По информации Washington Post, 25 марта резиденцию главы государства посетит «Вашингтон Кэпиталз». Среди гостей числится и капитан клуба — российский нападающий Александр Овечкин .
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«Мы только сегодня узнали, не знаю, что сказать. Я очень рад, это приятно», — заявил форвард.
В прошедшем сезоне столичный клуб впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли. За команду тогда играли трое представителей России — Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Ранее «Лос-Анджелес Кингз», в составе которого выступает российский нападающий Илья Ковальчук, официально не вышел в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне.