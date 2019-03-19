Усика обязали провести титульный поединок с Лебедевым

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Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика провести поединок против россиянина Дениса Лебедева, передает ТАСС.

По информации ESPN, промоутерские торги пройдут в Панаме на 28 марта. Минимальная сумма — 400 тыс. долларов. Отмечается, что украинскому боксеру достанется 75% гонорара, россиянину — 25%.

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Поединок может не состоятся, если Усик перейдет в супертяжелый вес.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет поединок против соотечественника Доминика Бризила 18 мая.