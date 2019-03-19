Натурализованный игрок сборной России по мини-футболу осудил Погребняка
Натурализованный бразильский игрок сборной России по мини-футболу Ромуло прокомментировал высказывание нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, сообщает «Советский спорт».
В интервью Погребняк заявил, что его смешит, когда темнокожие игроки выступают за сборную России.
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«Я не понимаю таких людей», — написал Ромуло в сториз инстаграма.
Бразилец опубликовал фото Погребняка вместе с ивуарийцем Дидье Дрогба и сопроводил снимок картинкой против расизма.
Ранее сообщалось, что темнокожего футболиста сборной России расстроили слова Погребняка.