Объявлен состав сборной России по биатлону на заключительный этап Кубка мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом национальной команды на заключительный этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, сообщает «Советский спорт».
Как передает официальный сайт Союза биатлонистов России, в составе мужской сборной выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Александр Поварницын и Антон Бабиков.
В соревнованиях у женщин примут участие Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Анастасия Морозова и Виктория Сливко,
Этап Кубка мира в Холменколлене пройдет с 21 по 24 марта. Биатлонисты выступят в спринте, гонке преследования и масс-старте.
Ранее Гараничев принес извинения за выступление на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.