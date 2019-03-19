Эксперт предостерегает тренера сборной России по баскетболу от ошибки

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Президент «Автодора», заслуженный тренер России Владимир Родионов заявил, что удачное выступление сборной России на чемпионате мира — 2019 зависит от решений тренерского штаба по комплектованию команды, передают «Известия».

Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября. Чтобы получить прямую путевку на Олимпийские игры — 2020 в Токио россиянам надо стать одной из двух лучших европейских сборных на турнире.

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«Если наставники справедливо подойдут к формированию состава на ЧМ-2019 и возьмут в Китай всех сильнейших игроков, команда будет способна выйти плей-офф. Если же он вновь позовет в сборную своих любимчиков, которые уже давно не тянут на уровне национальной команды, нам вряд ли удастся сохранить шансы на попадание на Олимпиаду-2020», — сказал Родионов

В китайском Ухане подопечных Сергея Базаревича ждет встреча со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи. Что касается же продолжения борьбы за медали, то россиянам необходимо занять первое или второе место.

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