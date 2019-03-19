Два ключевых игрока не помогут Бельгии в матче против сборной России
Футболисты сборной Бельгии, полузащитник Мусса Дембеле и защитник Тома Менье, пропустят матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 против России и Кипра, передает «Советский спорт».
Как сообщает официальный сайт бельгийской национальной команды, данные потери связаны с травмами игроков.
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Против россиян на поле также может не выйти нападающий Ромелу Лукаку — он получил на тренировке повреждение стопы.
Стоит отметить, что матч Бельгия — Россия пройдет 21 марта в Брюсселе. «Газета.Ru» проведет его текстовую трансляцию.
Ранее защитник «Спартака» покинул расположение сборной России из-за травмы.