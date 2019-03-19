Алдонин рассказал об особой связи дочери и Началовой
Экс-футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о взаимоотношениях дочери и певицы Юлии Началовой, передает «Советский спорт».
«Ей сейчас тяжелее всего. Моя мама приехала, Юлины родители тоже рядом. Мы стараемся ее поддерживать. Еще возраст такой сложный, 12 лет. У нее сейчас как раз формировалась особая дружеская связь с мамой», — сказал Алдонин в программе «Пусть говорят».
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Похороны Началовой состоятся 21 марта Троекуровском кладбище.
Ранее Алдонин рассказал о том, как узнал о госпитализации бывшей супруги.