Дочь Началовой может унаследовать долг матери в 20 млн рублей

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Юрист Максим Суров заявил, что после смерти певицы Юлии Началовой ее дочери перейдет долг матерь в 20 млн рублей, сообщает «Советский спорт».

В эфире программы «Прямой эфир» эксперт отметил, что дочь унаследует квартиру скончавшейся матери, из-за которой певица судилась с бывшим супругом хоккеистом Александром Фроловым.

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Началова получила жилплощадь от отца ее ребенка футболиста Евгения Алдонина, с которым она была в браке шесть лет. Хоккеист выплатил своей жене 20 млн рублей в качестве компенсации за половину квартиры. После развода Началова заявила, что Фролов не передавал ей никаких денег. В ответ спортсмен подал не нее в суд.

Ранее сообщалось, что судебные дела по спору Началовой и Фролова будут приостановлены.