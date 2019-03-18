Игроки «Милана» объяснили причины потасовки в матче с «Интером»
Хавбеки «Милана» Франк Кесси и Лукас Билья прокомментировали стычку после матча 28-го тура Серии А против «Интера», передает «Советский спорт».
Встреча закончилась поражением россонери со счетом 2:3. В середине второго игрового отрезка Кесси после замены едва не подрался с Бильей на скамейке запасных.
По окончании матча оба игрока вышли к прессе и дали комментарии.
«Так подействовал адреналин от противостояния. Я был расстроен, когда уходил с поля и выместил это на Лукасе. Я уже извинился за свою ошибку. Он старше меня и может многому научить», — приводит слова Кесси Football Italia.
Билья также сожалеет о показательной стычке.
«Мне следовало оставить разговор для раздевалки. Эта сцена неприятна для нас. Я сожалею, что мы опозорили клуб, который представляем. Такое не повторится», — заявил Билья.
Ранее Хабиб Нурмагомедов побывал на матче «Милан» — «Интер».