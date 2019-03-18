Игроки «Милана» объяснили причины потасовки в матче с «Интером»

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Хавбеки «Милана» Франк Кесси и Лукас Билья прокомментировали стычку после матча 28-го тура Серии А против «Интера», передает «Советский спорт».

Встреча закончилась поражением россонери со счетом 2:3. В середине второго игрового отрезка Кесси после замены едва не подрался с Бильей на скамейке запасных.

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По окончании матча оба игрока вышли к прессе и дали комментарии.

«Так подействовал адреналин от противостояния. Я был расстроен, когда уходил с поля и выместил это на Лукасе. Я уже извинился за свою ошибку. Он старше меня и может многому научить», — приводит слова Кесси Football Italia.

Билья также сожалеет о показательной стычке.

«Мне следовало оставить разговор для раздевалки. Эта сцена неприятна для нас. Я сожалею, что мы опозорили клуб, который представляем. Такое не повторится», — заявил Билья.

Ранее Хабиб Нурмагомедов побывал на матче «Милан» — «Интер».