Глава СПЧ: высказывание Погребняка попахивает расизмом

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Советник президента России по правам человека Михаил Федотов поделился мнением о высказывании нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о темнокожих футболистах в составе российской национальной команды.

Игрок уральского клуба отметил, что ему смешно, когда темнокожий футболист выходит на поле играть за сборную России.

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«​Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство страны. Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом», — цитирует Федотова сайт телеканала «360».

Ранее Погребняк объяснил критику темнокожего игрока сборной России.