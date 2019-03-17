Гараничев назвал причину отказа от участия в эстафете на ЧМ по биатлону

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Россиянин Евгений Гараниче рассказал, почему отказался от участив в эстафете на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде, передает «Советский спорт».

«Друзья, могу сказать одно: от эстафеты я отказался сам, потому что в очередной раз не хотел подвести команду! Извиняюсь перед болельщиками! Ребята — молодцы! Увидимся на масс-старте», — написал Гараничев в инстаграме.

Сборная России, в составе которой выступили Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, завоевала в эстафете бронзу. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.