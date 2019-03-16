Новичок UFC готов провести поединок с Хабибом Нурмагомедовым

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бен Аскрен поделился мнением о возможном поединке против чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».

«Бой с Нурмагомедовым? Это было бы весело, правда? Думаю, что в октябре мы могли бы это устроить. Я запланирую этот бой на октябрь, когда Даррен Тилл получит свое. Я выведу Хабиба из строя в борьбе. Я сделаю с ним то, что он делает с другими», — цитирует бойца MMA Fighting.

Аскрен провел в UFC один поединок. На турнире UFC 235 американец, выступающий в полусреднем весе, одержал победу над соотечественником Робби Лоулером.