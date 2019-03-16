Лыжник Пушкин дисквалифицирован на четыре года за допинг

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Тренер Николай Счастливый заявил, что его подопечный Василий Пушкин дисквалифицирован за употребление эритропоэтина .

«Когда я узнал, что у него обнаружили ЭПО, то спросил у Василия: «Ты дурак?», на что получил утвердительный ответ. Я не снимаю с себя вины в том, что в юные годы не сумел привить своему ученику неприязнь к допингу, но если бы Василий продолжал работать со мной сейчас, то ничего такого, уверен, не произошло бы», — цитирует Счастливого ТАСС.

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Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 13 февраля 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будет работать школа керлингиста Александра Крушельницкого, который был дисквалифицирован за допинг.