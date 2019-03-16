Россиянка Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в Мексике
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в мексиканском Гвадалахаре, сообщает «Советский спорт».
В полуфинальном матче россиянка одолела немку Татьяну Марию. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки находились на корте 67 минут.
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Теперь Кудерметовой предстоит сыграть с победительницей пары Мари Бужкова (Чехия) — Фиона Ферро (Франция).
Ранее Хачанов уступил Надалю и не вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
WTA. Гвадалахра (Мексика). Полуфинал
Вероника Кудерметова (Россия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:2, 6:2