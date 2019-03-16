«Хьюстон» одолел «Финикс» благодаря 41 очку Хардена

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«Хьюстон Рокетс» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 108:102. В составе победителей дабл-дабл из 11 передач и девяти подборов оформил Джеймс Харден, набрав 41 очко. Еще 19 очков в активе у Эрика Гордона. У проигравших 29 очков набрал Девин Букер, 22 — Келли Убре. И Деандре Эйтон записал на свой счет дабл-дабл (17 очков, 14 подборов).

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Ранее дабл-дабл Адетокунбо привел «Милуоки» к победе над «Майами».

НБА. Регулярный чемпионат

«Хьюстон Рокетс» (Техас) — «Финикс Санз» (Аризона) — 108:102 (26:31, 29:26, 28:28, 25:17).