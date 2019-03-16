Аллегри может покинуть «Ювентус» в июне
Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед высказался относительно работы главного тренера команды Массимилиано Аллегри, передает «Советский спорт».
Замглавы «старой синьоры» заявил о переносе даты рассмотрения отставки наставника.
«Мы продолжаем делать то, что делали каждый год до этого. Президент клуба встретился с главным тренером и отложил решение относительно его будущего до июня. Мы довольны результатами Аллегри, команда невероятно выступает под его руководством в чемпионате. Благодаря Аллегри команда имеет 18-очковое преимущество в Серии А, в Лиге чемпионов «Ювентус» тоже именно там, где мы хотели бы его видеть», — приводит слова Недведа Football Italia.
На данный момент туринский клуб лидирует в Серии А с 75 очками.
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