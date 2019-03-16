Аллегри может покинуть «Ювентус» в июне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/753/10202753/2016-09-18T172839Z_117221319_MT1ACI14616107_RTRMADP_3_SOCCER-ITALY-pic905-895x505-5491.jpg">

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед высказался относительно работы главного тренера команды Массимилиано Аллегри, передает «Советский спорт».

Замглавы «старой синьоры» заявил о переносе даты рассмотрения отставки наставника.

«Мы продолжаем делать то, что делали каждый год до этого. Президент клуба встретился с главным тренером и отложил решение относительно его будущего до июня. Мы довольны результатами Аллегри, команда невероятно выступает под его руководством в чемпионате. Благодаря Аллегри команда имеет 18-очковое преимущество в Серии А, в Лиге чемпионов «Ювентус» тоже именно там, где мы хотели бы его видеть», — приводит слова Недведа Football Italia.

Реклама

На данный момент туринский клуб лидирует в Серии А с 75 очками.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет подать жалобу в УЕФА на Роналду.