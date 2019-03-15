«Анжи» уступил «Крыльям Советов»

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«Анжи» дома уступил самарским «Крыльям Советов» в игре 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

Матч состоялся в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и закончился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол оформил форвард самарского клуба Максим Канунников. В конце второго тайма нападающий Рамиль Шейдаев реализовал 11-метровый.

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«Крылья Советов», имея в активе 24 очка, располагаются на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Анжи» с 18-ю идет на 14-м.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур

«Анжи» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:2

Голы: 0:1 – Канунников – 28, 0:2 – Шейдаев – 88 (пен)

Удаления: Иванченко, 90+3 – нет