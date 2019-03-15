Легенда «Манчестер Юнайтед» уволился из клуба посредством мессенджера

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Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз, который оставил пост главного тренера «Олдхэм Атлетик», не стал лично встречаться с руководством, сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, перед увольнением наставник написал о решении освободить должность в общей группе клуба в мессенджере WhatsApp.

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Позже специалист объяснил, что причиной такого поступка стало несоблюдение договоренностей с руководством «Олдхэма».

О назначении Скоулза на пост тренера было объявлено 11 февраля. За этот месяц клуб под руководством английского специалиста сыграл пять матчей, в них игроки потерпели три поражения и дважды завершили матчи вничью.

После 37 туров «Олдхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги 2, четвертого по рангу дивизиона чемпионата Англии.

Ранее тренер «Арсенала» назвал «Манчестер Юнайтед» лучшей командой Английской премьер-лиги.